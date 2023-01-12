Подмосковье 12 января 2023, 15:36 Укрепление конструкций церкви XIX века началось в Волоколамске

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В деревне Шитьково в Волоколамске начали консервировать региональный объект культурного наследия «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1824 г». Инспекторы Главного управления культурного наследия Московской области проверили ход работ.

На данный момент специалисты установили кружали и опалубки под арки и своды трапезной, усилили столбы помещения. Работы выполняют по согласованному проекту.

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Отметим, храм построили на средства прихожан в 1816–1824 годах в бывшем селе Казаново, принадлежавшем в конце XVI века боярину Степану Васильевичу Годунову. В 1930-е годы храм был закрыт, село Казаново вскоре исчезло. После войны в храме был расположен молокозавод, после закрытия которого здание оставалось заброшенным и разрушалось. После распада СССР храм вернули церкви.

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