Укрепить тело и преодолеть себя. Детей с особенностями развития научат плаванию в Балашихе

В Балашихе начнут обучать плаванию детей с особенностями развития. В городском округе приступили к реализации проекта «Как все» — для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Практический мастер-класс провели в универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Елены Донской в микрорайоне Дзержинского.

Также в рамках программы провели круглый стол «Развитие адаптивного спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями». В нем приняли участие депутаты Государственной думы Российской Федерации, депутаты Московской областной думы, представители администрации и Совета депутатов Балашихи.

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«Я очень рад, что в Балашихе будет реализован такой проект. Здорово, что есть люди, которые обеспокоены проблемой развития детей с аутизмом, которые заботятся об их будущем и поддерживают их. Я очень рад, что здесь действительно помогают адаптировать детей и вернуть их в полноценное общество. Мы будем помогать, чем сможем», — отметил депутат Государственной Думы Максим Сураев.

Проект «Как все» стал продолжением проекта ресурсного класса, который открыли в балашихинской школе № 28 при поддержке Центра проблем аутизма. В основе занятий — технология, которая помогает адаптировать детей с особенностями в развитии к условиям общеобразовательных школ.

«Здоровье — это приоритет, а здоровье наших детей — это и есть цель нашего будущего. Проект инклюзивного образования дает положительные результаты: был создан ресурсный класс, и мы продолжим двигаться вперед, чтобы достичь большего и охватить большее количество детей. Нас поддерживают депутаты федерального, регионального и местного уровня. Когда мы вместе, все дела состоятся», — подчеркнула начальник управления по образованию администрации Балашихи Александра Зубова.

Проект «Как все» реализует московский областной общественный благотворительный фонд «Шаг в инклюзию». В рамках программы дети смогут заниматься адаптивным спортом с профессиональными тренерами. Физические упражнения в воде помогут развить мышечную силу и улучшить координацию движений.