Подмосковье 26 марта 2024, 18:08 Укравшую деньги у бывшего жениха женщину будут судить в Ногинске Телеканал «360»

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В октябре 2023 года жительница Богородского округа обманом получила доступ к мобильному банку своего бывшего жениха, который отправился в зону специальной военной операции. Она потратила 700 тысяч рублей на собственные нужды: купила машину, посещала салоны красоты и устроила вечеринку в честь своего юбилея.

Сейчас следствие по этому делу окончено — экс-невеста военнослужащего признала свою вину. В конце марта ей вручили обвинительное заключение. Дело передано в Ногинскую городскую прокуратуру.

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В ближайшее время женщину ждет суд. Ей предъявят обвинение по статье 158.3 УК РФ «Тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств». Ущерб составил порядка 700 тысяч рублей. Обвиняемая может получить до шести лет лишения свободы.

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