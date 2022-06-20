Укомплектованность врачами выросла в Подмосковье на 3% благодаря региональным программам поддержки

Укомплектованность медучреждений Московской области врачами с начала 2022 года увеличилась на 3%, средним медперсоналом — на 1%. Этих показателей удалось достичь благодаря региональным программам поддержки, рассказала губернатору Андрею Воробьеву министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, в системе здравоохранения региона трудятся 115 тысяч человек, из них 25 тысяч — врачи и 48 тысяч — средний медицинский персонал. К началу 2022 года в красной зоне по укомплектованности медработниками находилось 10 территорий Подмосковья. Работу начали в первую очередь с ними. За пять месяцев все они вышли из красной зоны, а две даже оказались в зеленой. Ситуация заметно улучшилась в Красногорске, Балашихе, Мытищах, Реутове.

«Это была конкретная работа с конкретными учреждениями и главными врачами. За пять месяцев прошедшего года мы приняли на работу свыше полутора тысяч врачей и более двух тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. С учетом тех людей, которые меняют место работы (в основном это связано со сменой места жительства), у нас практически за последние несколько лет в первый раз положительный баланс», — рассказала Стригункова.

Пока сохраняется ощутимый дефицит участковых терапевтов и педиатров, рентгенлаборантов, неврологов, офтальмологов, оториноларингологов, рентгенологов. Над этим тоже идет работа.

В Московской области действуют программы по привлечению и удержанию медицинских кадров. Врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие в регион, получают дополнительную выплату 20 тысяч рублей на аренду жилья. По программе «Социальная ипотека» 300 медиков в 2022 году смогут получить жилищные субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. При трудоустройстве медработника по рекомендации сотрудника последнему полагается денежная выплата от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, действует программа безвозмездного предоставления земельных участков медработникам.