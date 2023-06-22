Подмосковье 22 июня 2023, 10:13 Укладка искусственного газона началась на стадионе центра «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске администрация Наро-Фоминского г.о.

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В Наро-Фоминске продолжается ремонт стадиона спорткомплекса «Трудовые резервы». На данном этапе строители приступили к к укладке искусственного газонного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

«После завершения ремонта в Наро-Фоминске появится новый стадион с современным искусственным покрытием для занятий различными видами спорта, он будет оборудован трибунами и табло для проведения соревнований на профессиональном уровне», — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

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Объект ремонтируют по госпрограмме Московской области «Спорт Подмосковья» с целью реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». По словам министра, все работы планируют завершить к сентябрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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