Укладка фундамента нового корпуса поликлиники № 1 началась в Реутове

Новый корпус поликлиники № 1 откроют в Реутове в 2022 году. Уже началась укладка фундамента пристройки. Там смогут принимать 250 пациентов в смену. Здание строят по президентскому проекту «Здравоохранение».

Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, работы идут по графику.

На объекте более 30 рабочих и шесть единиц техники Владимир Локтев.

По его словам, современный корпус соединят переходом с существующим зданием поликлиники № 1. В результате она сможет принимать вдвое больше пациентов.

Пристройка появится на улице Гагарина. Внутри обустроят отделения стоматологии, терапии, стационар и не только. Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят.

Ранее стало известно, что почти 20 врачей Реутова получили жилищные льготы с начала года.