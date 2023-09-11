Подмосковье 11 сентября 2023, 17:41 Укладка асфальта завершилась на 549 народных тропах в Подмосковье ГУСТ МО

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Программа по обустройству народных троп продолжается в Подмосковье. Работы провели в 43 городских округах.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, большая часть объектов полностью готова и уже активно используется жителями.

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«Сейчас пешком можно пройтись по 549 народным тропам Подмосковья. На 100% завершили работы уже 34 муниципалитета. Так, 27 пешеходных дорожек благоустроили в Истре, 24 — в Орехово-Зуевском, 20 — в Богородском, по 18 объектов — в Дмитровском, Подольске и Шаховской», — сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Работы также продолжаются в Клину, Рузе и Лобне.

При выборе мест для обустройства пешеходных дорожек уделяли особое внимание пожеланиям жителей.

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