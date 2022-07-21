Укладка асфальта началась на Северном обходе Лобни

В Лобне строители приступили к одному из важных этапов строительства Северного обхода — к устройству асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Начался ключевой этап строительства Северного обхода — укладка асфальтобетонного покрытия. Сейчас работы по укладке ведутся по основному ходу дороги между Дмитровским шоссе и дорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая и на участке реконструкции Дмитровского шоссе. Параллельно ведется переустройство инженерных коммуникаций. Общая протяженность этого участка 4,7 километра», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По сообщению МТДИ, ведется также строительство путепровода через Дмитровское шоссе в составе транспортной развязки протяженностью свыше двух километров. Проводится устройство выравнивающего слоя, ведется подготовка к работам по гидроизоляции. Завершить строительство этого этапа развязки планируется в 2023 году.

В целом планируется, что Северный обход составит примерно восемь километров. Дорога позволит жителям Лобни не простаивать часами в пробках, она поможет разгрузить транспортную сеть. Время на въезд и выезд из города составит 20-30 минут. Транспортная доступность улучшится для более чем 150 тысяч жителей.