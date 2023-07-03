Подмосковье 03 июля 2023, 16:01 Укладка асфальта началась на новом съезде с Лобненского шоссе к деревне Носово Минтранс Подмосковья

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Устройство съезда к деревне Носово, который обеспечит подъезд к жилым домам и промышленным предприятиям, завершается в рамках реконструкции Лобненского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Сейчас строители укладывают асфальт на новой дороге и в ближайшее время начнут наносить разметку.

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«На Лобненском шоссе также продолжается устройство боковых проездов и пешеходной зоны, строительство пешеходных переходов в районе улиц Промышленной и 2-го Северного проезда. Полностью закончить работы планируется в четвертом квартале года», — добавил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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