Подмосковье 27 ноября 2022, 02:14 Укладка асфальта началась на мосту через Оку в Кашире Unsplash

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Важнейшая транспортная артерия — мост через реку Ока, соединяющий Каширу и Ступино, близка к сдаче в эксплуатацию. Рабочие приступили к укладке асфальтового полотна и благоустройству развязок.

Мост через Оку находится на старом направлении автодороги М-4 «Дон». Но эта дорога была всегда востребована у жителей Каширы, Ступино и окрестных поселений. Сейчас, чтобы добраться до другого берега им приходится ехать в объезд, выезжать и съезжать с платной скоростной магистрали.

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«Все мы понимаем важность этого моста — на сегодняшний день жители Каширы и Ступино лишены возможности прямого сообщения. Мы эту возможность сейчас для них восстановим. Осталось подождать совсем немного — мы работаем, готовы завершить работы и запустить сооружение в эксплуатацию», — сообщил руководитель контракта ООО «ЕвроТрансСтрой» Виталий Узюмов.

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Работы уже вышли на финишную прямую. Идет асфальтирование пролетного строения моста и монтаж барьерного ограждения. Специалисты начали устанавливать мачты освещения.

Мост построили в 1965 году и подобных капитальных ремонтов на нем не проводили. Обновленный мост получит не только увеличенную до 11 с половиной метров проезжую часть, но и тротуары с технологическими полосами безопасности с каждой из сторон. На строительной площадке в две смены трудится более 100 человек. Завершатся работы на мосту в декабре 2022 года.