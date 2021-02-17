17 февраля 2021, 13:00
Укладка асфальта на последних километрах ЦКАД начнется весной
Асфальт на заключительных 25 километрах Центральной кольцевой автомобильной дороги будут укладывать уже весной. Это позволит сдать финальный участок, который протянется от М2 «Крым» до Калужского шоссе.
Об этом рассказали в «Автодороге». Сейчас на последнем отрезке большого кольца тысячи специалистов возводят искусственные сооружения.
Общая готовность финального участка уже более 75%. Работники активно занимаются перекладкой инженерных коммуникаций и подготовкой земли.
Последние 25 километров ЦКАД планируют сдать уже летом 2021 года. Кольцо длиной более 330 километров замкнется.
О том, как открытые участки Центральной кольцевой автодороги избавят жителей от пробок и помогут экономике, мы рассказали в материале.