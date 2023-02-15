Подмосковье 15 февраля 2023, 13:42 Указанные жителями недочеты в ЖК «Новые Изумрудные» в Красногорске устранят в течение месяца

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Депутат Госдумы, представитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов контролирует объекты долевого строительства. В феврале от владельцев квартир в ЖК «Новые Изумрудные» в Красногорске поступило много жалоб. Парламентарий встретился с застройщиком «Эталон» и обсудил все недочеты.

Владельцы квартир в ЖК пожаловались на несоответствие входных групп, заявленных в рекламных буклетах, отсутствие автомобильного выезда из жилого комплекса и уменьшение площади квартир. Сергей Колунов сообщил, что застройщик устранит все выявленные недочеты в течение месяца.

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«Что касается входных групп, по словам застройщика, стойки рецепции будут установлены в подъездах всех корпусов: в 18-м — в течение месяца, в 19-м — в течение двух недель, разбитые стекла в дверях переходных лоджий также поменяют», — сообщил депутат.

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Он также подчеркнул, что техническая дорога станет муниципальной и будет выходить на улицу Карбышева, оттуда — на Волоколамское шоссе. На вопрос, касающийся площади квартиры, ответили так: в случае, если площадь помещения окажется меньше той, что указана в договоре, застройщик вернет переплату. Выплаты уже начались.

«Обустройство выхода на улицу Крайнюю, которого так ждут будущие жители, завершится до 17 февраля. План посадки деревьев на территории ЖК выполнен в соответствии с проектом — важно понимать, что большая часть двора занята кровлей паркинга, на которой, кроме кустов, высадить ничего нельзя», — отметил Колунов.

Кроме того, депутат сообщил, что в районе появится школа на 550 мест. Ее строительство завершится в 2024 году.

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