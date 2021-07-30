УК вернули жителям Подмосковья более 36 миллионов рублей благодаря Госжилинспекции

Общая сумма перерасчетов платежей за ЖКХ, проведенных по предписаниям Госжилинспекции Московской области, с начала года составила 36 992 024 рубля. Больше всего денег возвратили жителям Химок, Подольска и Наро-Фоминска.

Жители Химок получили назад в общей сложности 11 768 276 рублей, Наро-Фоминска — 8 016 763 рублей, Подольска — 4 366 314 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.

Всего с начала 2021 года провели 541 документарную проверку по обращениям жителей, было выдано 290 предписаний о перерасчетах. В основном они касались расчета платы за отопление.

Всего по этой статьей вернули 23 502 075 рублей жителям 16 городских округов: Химки (10 339 132 рублей), Наро-Фоминский (8 016 257 рублей), Красногорск (2 240 361 рубль), Котельники (1 077 434 рублей), Подольск (422 164 рублей), Раменское (391 448 рублей), Домодедово (353 425 рублей), Талдом (279 894 рублей), Истра (126 051 рубль), Егорьевск (118 026 рублей), Шаховская (104 760 рублей), Чехов (14 072 рублей), Воскресенск (12 660 рублей), Ленинский (4416 рублей), Протвино (1801 рубля) и Лыткарино (172 рублей).

На втором месте по количеству возмещенных средств оказались перерасчеты за вывоз ТКО в Чехове (2 974 184 рубля), Мытищах (1 605 890 рублей), Серпухове (1 189 416 рублей), Подольске (818 865 рублей) и Дмитрове (3950 рубля). Их сумма составила 6 592 305 рублей.

За холодное водоснабжение заявители из 11 городских округов получили почти два миллиона рублей. Еще 1 061 727 рублей управляющие организации возместили жителям шесть городских округов.

«Если у жителей появляются сомнения в верности начислений за предоставление определенных коммунальных услуг, им необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, в случае заключения с ней прямых договоров», — объяснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, человека должны выдать документы, в которых есть правильно начисленные платежи. По желанию их можно заверить подписью и печатью руководителя.

Если собственникам жилья отказывают предоставить информации или они с ней не согласны, нужно направить официальное обращение в Госжилинспекцию для организации проверки. Это можно сделать через сайт ГИС ЖКХ (при условии регистрации на сайте госуслуг), через форму обратной связи на сайте Госжилинспекции.