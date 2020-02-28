УК в Новокуркино не справилась с забастовкой дворников. В ситуацию вмешалась администрация округа

В Новокуркино дворники устроили вторую забастовку за четыре месяца. Им опять не платят зарплату, как результат — горы мусора. Решать сложившуюся ситуацию пришлось администрации городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Пока три месяца зарплаты нет. Когда зарплата будет, потом будем работать», — говорит один из бастующих дворников.

Источник фото: телеканал «360»

Этот ультиматум сразу же возымел действие. Только вот совсем не то, на которое рассчитывали бастующие. В каморках, где жили дворники, выключили электричество, а денег так и не дали. Похожая ситуация и у консьержей, правда, они терпеливее своих товарищей по несчастью — забастовки не устраивают, работают в надежде получить свои законные деньги за прошлый и этот год.

Источник фото: телеканал «360»

Назревает недовольство управляющей компанией и у жителей микрорайона Новокуркино.

«Мы за все платим — за вывоз мусора платим, за консьержку, мы за все платим, и смотрите — мы за ремонт платим и вот такой ужас у нас», — возмущается местная жительница Инна Корниенко.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь все время вонь, мусор разбросан везде, это же не может долго продолжаться», — говорит местная жительница Фатима Мустапаева.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, в управляющей компании всегда один и тот же ответ.

«Задерживаем зарплату не мы, а подрядная организация, где работают дворники», — заверила помощник управляющего УК «ПИК-Комфорт» Лариса Федорова.

Источник фото: телеканал «360»

Только вот подрядную организацию выбирает управляющая компания. «ПИК-Комфорт» обещал поменять подрядчика еще в декабре прошлого года. Сейчас информацию о подрядчике они скрывают. К этому вопросу подключилась администрация Химок. Мусорный коллапс в Новокуркино пришлось разгребать муниципальной управляющей компании.

Источник фото: телеканал «360»

«Если вы недовольны своей управляющей компанией, вы всегда можете провести собрание, переголосовать и избрать другую. В Химках 48 управляющих компаний», — сказал руководитель управления ЖКХ и благоустройства г. о. Химки Валерий Харитонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил избавиться от нерадивых управляющих компаний к началу апреля. Организациям, получившим две звезды в областном рейтинге, придется приостановить свою деятельность на объектах Подмосковья.