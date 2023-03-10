Подмосковье 10 марта 2023, 18:12 УК в Балашихе учтет озвученные на встрече пожелания жителей по благоустройству и ремонту подъездов

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Жители дома на улице Карла Маркса, 4 встретились с управляющей компанией и депутатом Балашихи. Они были обеспокоены благоустройством территории и состоянием подъезда.

Жители дома на улице Карла Маркса, 4 встретились с управляющей компанией и депутатом Балашихи. Они были обеспокоены благоустройством территории и состоянием подъезда.

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«Во главу угла, конечно, мы ставим комфортное проживание жителей в данном доме. Услышали то, что действительно их волнует. Были озвучены проблемы, например, навести порядок со слаботочкой», — пояснил председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов.

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Жильцы дома попросили разобраться с качеством проводов и привести систему в порядок. Еще одна актуальная тема — свет в подъезде горит круглосуточно.

«Мы запланировали установку реле времени приборы освещения <…> Мы демонтируем выключатель и сделаем систему освещения, которое будет работать только в ночное время», — сообщил гендиректор управляющей компании «Энтузиаст» Денис Разноглазов.

Также местные жители попросили в небольшом сквере больше кустарников и деревьев. Растения украсят территорию.

«Все, что мы просим, просим настойчиво, они знают как мы к этому относимся, и они стараются всё это сразу брать на заметку, не откладывают в долгий ящик», — заявила председатель совета дома по Карла Маркса, 4 Татьяна Савостьянова.

В 2022 году в двух подъездах дома сделали ремонт. В планах на этот год продолжить работу и в других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил отремонтировать порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье.

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