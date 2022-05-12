УК технопарков Подмосковья в сфере высоких технологий начнут получать налоговые льготы

Мособлдума приняла закон о предоставлении налоговой льготы управляющим компаниям технопарков в сфере высоких технологий. Потенциальные налоговые расходы бюджета составят около 14 миллионов рублей в год.

Согласно законопроекту, ставка налога на имущество организаций составит 0% на 5 лет при инвестициях до 500 миллионов рублей и на 7 лет — при инвестициях не менее 500 миллионов.

«Главная задача закона — развитие наукоемких отраслей для поддержания экономики региона в условиях санкционного давления. В перспективе это принесет 2 миллиарда рублей от инвестиционных вложений в создание новых технопарков высоких технологий», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутат Мособлдумы Игорь Коханый рассказал, что в Подмосковье успешно работает технопарк Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, получивший статус технопарка в сфере высоких технологий.

«Признание на уровне региона позволяет резидентам, имеющим соответствующий статус, претендовать на региональные преференции и на другие виды поддержки. В настоящее время в технопарке ЦАГИ созданы несколько прикладных лабораторий и работает более двадцати стартапов и технологичных компаний. Технопарки дают толчок развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, созданию высокотехнологичных производств на территории Подмосковья», — сказал Игорь Коханый.

Ранее глава региона Андрей Воробьев представил программу «Новая экономика Подмосковья».