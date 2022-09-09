Инспекторы пресекли незаконное взыскание долга за коммуналку с жителя Подольска | 360°

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Инспекторы пресекли незаконное взыскание долга за коммуналку с жителя Подольска

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Управляющая компания из Подольска исключила из платежного документа жителя долг на сумму более восьми тысяч рублей. Их мужчина задолжал предыдущей организации. Об этом рассказали в Госжилинспекции Подмосковья.

Новая УК попыталась взыскать с мужчины сумму, которую он был должен предыдущей компании. Из-за того, что договора о переуступке не было, житель оказался прав. Вопрос решили в течение месяца, и теперь собственник перестал быть должником.

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«Статья 382 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает переуступку прав требования долга без согласия и информирования должника. Однако в данном случае такого соглашения с действующей управляющей компанией не заключалось. А значит, попытки взыскать долг с собственника были незаконными», — объяснила глава ведомства Ольга Федина.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл первый участок трассы М-12 в Подольске. Его открыли на три месяца раньше срока.

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