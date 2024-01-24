Подмосковье 24 января 2024, 18:17 УК проверили более 20 тысяч крыш домов в Подмосковье на сосульки ГУСТ МО

Читать 360tv в

После снегопада в Подмосковье пришла оттепель. На этом фоне управляющие компании проверили более 20 тысяч домов на предмет свисающих с крыш сосулек и снежных навалов. Ответственные организации проверили и другие выступающие конструкции: балконы, козырьки и входные группы.

Плановый осмотр полностью завершили в 32 городских округах. В их число вошли: Подольск, Коломна, Шатура, Пушкино и другие.

Реклама

В ГУСТ Московской области отметили городские округа, где управляющие компании практически справились с задачей. Результат 99% показывают 12 муниципалитетов. Работу в данном направлении необходимо проводить системно в течение всего зимнего сезона, особенно после снегопадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о бесперебойной работе котельной ГЭМЗ в Солнечногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».