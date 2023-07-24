Подмосковье 24 июля 2023, 10:28 УК Подмосковья выполнили свыше 2,4 млн заданий по контролю состояния детских площадок с начала года Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи

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Состояние детских площадок ежедневно контролируют в Подмосковье. С начала года специалисты выполнили почти 2,4 миллиона заданий по контролю таких объектов.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, проверки детских площадок проводят более 1,3 тысячи представителей управляющих компаний в Подмосковье.

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«С начала года выполнено уже почти 2,4 миллиона заданий. Лидерами по числу цифровых проверок стали городские округа Химки, Серпухов и Щелково», – рассказала она.

Чистоту, порядок и безопасность площадок контролируют при помощи приложения «Проверки Подмосковья». Специалисты оценивают состояние покрытия, ограждений, наличие мусора и качество уборки.

При помощи приложения инспекторы также оценивают внешний вид школ, детских садов, спортивных объектов, автовокзалов и других территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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