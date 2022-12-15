Подмосковье 15 декабря 2022, 20:28 УК Подмосковья начнут отчитываться об устранении сосулек через мобильное приложение

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Госжилинспекция Московской области будет контролировать качество и своевременность уборки сосулек и снежных навесов в регионе с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Управляющие компании будут отчитываться о проделанной работе в мобильном приложении с помощью чек-листа, состоящего из 4 пунктов. Таким образом, можно будет зафиксировать и ликвидировать снежно-ледовые образования на балконах и лоджиях, кровле, входных группах и отдельно — козырьках.

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«Мобильное приложение стимулирует управляющие организации к системной и регулярной работе по устранению снежно-ледовых образований», — отметила Федина.

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Она также обратила внимание жителей на то, что им следует проявлять бдительность зимой и соблюдать элементарные правила безопасности: обходить опасные участки, почаще поднимать взгляд на кровли и обязательно сообщать о сосульках в свою УК.

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