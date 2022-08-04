УК из Сергиева Посада оштрафовали на 300 тысяч рублей за снег и наледь на кровле зимой

УК из Сергиево-Посадского городского округа привлекли к административной ответственности за нарушение требований при управлении многоквартирными домами. К такому решению пришел областной Арбитражный суд, сообщила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

«ПСК Интехси» должна будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

«В решении суда говорится — в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, входит проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи. Делать это обязана управляющая организация. Доказательства того, что в данном случае были предприняты все меры к выполнению требований по управлению МКД, отсутствуют», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В феврале 2022 года Сергиево-Посадская городская прокуратура и жилищные инспекторы при проверке жалобы жителей дома № 1 по Новой улице в Краснозаводске обнаружили скопления снега и наледи на кровле. Материалы проверки и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении были направлены в Госжилинспекцию. Управляющую организацию признали виновной по ч.1 ст. 14.1.3 КоАП РФ. УК потребовала от Арбитража отменить постановление об административной ответственности, однако ее доводы не были приняты.

Ранее специалисты МинЖКХ Подмосковья проверили качество водоснабжения в ЖК «Молодежный» в Красногорске из-за жалоб жителей.