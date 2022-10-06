Суд обязал УК из Щелкова провести перерасчет за электричество | 360°

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Суд обязал УК из Щелкова провести перерасчет за электричество

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Управляющая компания «СервисГрад» из Щелкова в очередной раз проиграла суд против Госжилинспекции, пытаясь оспорить требование провести перерасчет жителей в поселке Загорянский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в ГЖИ, инспекторы выявили нарушения в декабре прошлого года. УК начисляла плату по фактическим показаниям счетчиков, которые превышали утвержденные нормативы в доме на Валентиновской улице. Госжилинспекция потребовала провести перерасчет для 24 собственников, однако организация попыталась оспорить это решение в суде.

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Арбитраж заявил, что распределить объем услуги на общедомовые нужды можно только по решению владельцев квартир на собрании. Суд остался на стороне ГЖИ.

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«Собственники могут взять эти расходы на себя только добровольно и осознанно. В противном случае УК сама должна оплатить сверхнормативное потребление», — отметила глава ведомства Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

ЖКХ

Госжилинспекция Подмосковья

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