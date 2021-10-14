УК из Подольска устранила нарушения в содержании газового оборудования после проверки Госжилинспекции

Управляющая компания из Подольска полностью устранила нарушения в содержании внутридомового газового оборудования по 18 адресам после проверок Госжилинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнила глава ГЖИ Ольга Федина, система должна проходить диагностику после 30 лет с момента ввода в эксплуатацию. Поскольку УК не сделала этого своевременно, ей пришлось проводить обследование оборудования по предписанию Госжилинспекции.

«Техническое содержание и ремонт внутридомового газового оборудования — это, безусловно, дело специализированных организаций. Но следить за внешним состоянием ВДГО и своевременно привлекать специалистов к его обслуживанию и диагностированию — задача управляющих компаний», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Управляющая компания «Центр ЖКУ» привлекла к диагностированию специализированные организации. В результате техосмотра газопроводной системы оборудование в 18 домах допустили к эксплуатации еще на пять лет.