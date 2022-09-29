Управляющая компания восстановила водосток в Дедовске по требованию ГЖИ | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 11:42 Поделиться Telegram

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Viber Управляющая компания восстановила водосток в Дедовске по требованию ГЖИ

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Управляющая компания из Истры восстановила водосточные трубы в доме на Спортивной улице в Дедовске по требованию Госжилинспекции. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили отсутствующую часть трубы во время проверки готовности домов к зиме. ГЖИ потребовала исправить проблему, и управляющая компания быстро отреагировала на просьбу.

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Как отметили в ведомстве, водосточная система важна для поддержания температурно-влажностного режима дома. От нее зависит то, как здание переживет холода — будут ли протечки и выдержат ли конструкции непогоду.

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«Отсутствие или деформация любого элемента водоотвода могут серьезно навредить всему дому, ведь от их работоспособности зависит прочность стен и фундамента и здоровая атмосфера в квартирах. Следить за системами внутреннего и наружного водостоков управляющие компании обязаны регулярно, а в преддверии зимы — особенно тщательно», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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