УК Дубны внедрили в работу новое приложение. С его помощью улучшится качество уборки дворов

Управляющие компании Дубны осваивают новое мобильное приложение. Оно позволяет контролировать качество уборки территорий.

Источник фото: телеканал «360»

Дворники должны ежедневно фотографировать те территории, которые убирают и передавать информацию в Центр управления регионом.

Задача — оценить состояние дворов. Представитель управляющей компании должен сфотографировать двор и, если все хорошо, отметить в приложении пункт — «уборка не требуется».

А вот если территория замусорена, надо сделать фото до и после уборки. На исполнение каждой задачи даются сутки. В одной из управляющих компаний Дубны за работу в новой программе будет отвечать старший техник. Но проходит обучение и руководитель управляющей компании.

«Данное мобильное приложение имеет отчетный характер, а любая отчетность нацелена на дисциплину. А это повышение качества обслуживания. Весь персонал обучим, внедрять будем. Ничего сложного тут нет», — заявил Алексей Угрюмов, директор управляющей компании.

Источник фото: телеканал «360»

Специальное мобильное приложение разработали в Министерстве благоустройства региона. Причем на андроиде, чтобы установить его можно было даже на самые бюджетные смартфоны. Контроль совершается через муниципальный ЦУР.

«Первый этап, который мы сделали в ЦУРе — это начало работы с жалобами, оценка их, понимание точек напряженности, второй — максимально оцифровать историю сбора информации, чтобы мы видели не только обращения с жителями, но и реальную картину, которую мы бы видели на территории, собранную с помощью средств объективного контроля», — объяснил Анатолий Курманов, советник главы г. о. Дубна.

Такое приложение будет особенно актуально зимой. Приложение оснащено геолокацией, так что нужные участки можно определить максимально точно.

Источник фото: телеканал «360»

«Управляющие компании с осторожностью относятся к этому нововведению, вчера мы провели обучение на базе ЦУР, показали, как работает приложение, что нужно делать. Позавчера получили доступы к самому приложению. И сегодня вышли проверить, как это работает, непосредственно при участии самого директора управляющей компании», — рассказал Максим Данилов, глава г. о. Дубна.

С приложением уже работают не только дворники, но и организации, которые отвечают за уборку городских тротуаров, парков и дорог.