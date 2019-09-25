Уютный Серпухов. В пешеходных зонах города появились дорожки и деревья

В пешеходных зонах Серпухова уже можно гулять, не опасаясь беспорядочной парковки автомобилей. Сейчас в городе благоустраивают сразу четыре таких пространства: на улицах Аристова, Лермонтова, Чернышевского и проезде Мишина. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Буквально несколько месяцев назад на улице Чернышевского автомобилистам негде было припарковаться, а пешеходам пройти. Сейчас все дороги уложены плиткой, а специально для автолюбителей оборудованы удобные парковочные карманы. На этой неделе специалисты обещают поставить опоры освещения и приступить к установке лавочек и урн.

Мария Гусихина живет рядом с будущей зоной отдыха. Говорит, что уже сейчас здесь намного уютней и комфортней: «Раньше невозможно было проехать с коляской: дорога с ямами, огромное количество машин, которые каждый бросал, как хотел. Сейчас гулять с ребенком — одно удовольствие».

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Мария Гусихина рассказала, что просьбы благоустроить улицу жители всего микрорайона отправляли на портал «Добродел» и обращались в администрацию муниципалитета. Власти желания серпуховичей не только услышали, но и восприняли как руководство к действию.

На проезде Мишина пешеходы также почувствуют себя хозяевами. В рамках реализации госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» подрядчики уже выполнили работы по разметке территории и разработке грунта. Со стороны улицы Советской уложена тротуарная плитка и бордюрный камень. Специалисты проложили электрокабель и монтируют опоры освещения.

Территорию зоны отдыха выложат брусчаткой, обустроят велосипедную дорожку, установят лавочки и урны.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

«Хочу сказать спасибо и рабочим, и администрации. Никаких неудобств нет — все делают в кратчайшие сроки. Каждое утро иду на автобус и удивляюсь, как быстро и качественно работают», — оценил работу подрядчиков местный житель Никита Калугин.

А еще новую пешеходную зону украсили 15 молодых лип высотой 4 метра, которые посадили местные жители в рамках традиционной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Липы и остролистный клен также появились на улице Чернышевского, всего здесь посадили 23 молодых дерева.

Работы по благоустройству находятся на стадии завершения на улицах Аристова и Лермонтова. Здесь осталось установить опоры освещения и малые архитектурные формы.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Все мероприятия по благоустройству выполняются за счет средств муниципального бюджета. Освещение на четырех улицах появится в рамках областной программы «Светлый город».

В следующем году благоустройство коснется не только улиц, скверов, и площадей, но и других территорий. В городском округе уже известен адресный перечень по благоустройству дворов, который сформирован по итогам голосования на портале «Добродел» и по обращениям жителей в органы муниципальной власти.

Ежегодно в Серпухове благоустраивают не менее 10% дворов. Всего в муниципалитете 316 дворов. В 2020 году в порядок приведут 32 территории. Все адреса утверждены решениями профильных общественных комиссий.