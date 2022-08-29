Как одна идея изменила жизни 15 тысяч человек? Почему важно чувствовать свою аудиторию? Как крупные застройщики адаптируются к новым условиям? Об этом рассказал Антон Борисенко — генеральный директор компании «Сити-XXI век» — в интервью 360.

Антон, этот жилой комплекс с таким необычным названием — «Рафинад». А как это отражено в концепции? Что скрывается за таким сладким названием?

В первую очередь, миниполис «Рафинад» — это очередной проект компании «Сити-XXI век»: 13 гектаров благоустроенной зеленой территории с 20 детскими площадками, 11 жилых домов с вентилируемыми фасадами в стильной архитектуре, которая прекрасно соотносится с брендом «Рафинад».

С чем ассоциируется слово «рафинад»? Это что-то сладкое, приятное, вкусное. То, что хочется попробовать. Именно с таким посылом мы разрабатывали архитектуру данного комплекса: это строгие линии, но при этом притягательные. В итоге мы получили тот самый проект: с одной стороны — тихая умеренная жизнь в уютных квартирах, с другой — остров развлечений, то самое уникальное преимущество, которого, наверное, нет нигде.

Вот вы сказали «миниполис» — то есть, условно, «город в городе». Расскажите, как возникла такая концепция? И насколько сложно было ее воплотить?

Фактически концепция «миниполис» — это основной продукт компании. В нашей концепции миниполис — это в первую очередь люди.

Это создание сообщества, той самой дружелюбной атмосферы. Это максимальное развитие российских духовных ценностей, которые мы пытаемся развивать сами и прививать нашим жителям Антон Борисенко.

Обязательное условие всех наших миниполисов — наличие соседского клуба. Соседский клуб — это тоже такое наше ноу-хау, которое мы создаем и безвозмездно передаем в дальнейшем жителям для использования в повседневной жизни. Где каждый житель, будь то мамочка с ребенком или бабушка-пенсионерка, может провести мастер-классы, любые мероприятия, которые будут полезны всем жителям вокруг.

Когда люди покупают квартиры, мы пытаемся узнать их интересы, их желание каким-то образом участвовать в жизни всего сообщества и тем самым развиваем все эти навыки в дальнейшем Антон Борисенко.

Эта градостроительная концепция для России теперь уже не в новинку, но правда ли, что именно вы сделали ее масштабной и повсеместной?

Как я и говорил, это концепция, которую мы создали. В дальнейшем многие компании поддерживали те или иные элементы, развивали, но мы были первыми. Мы вносим изменения, мы создаем не просто квадратные метры, а именно среду, в которой жителям будет комфортно и удобно проживать.

Если говорить о других преимуществах, помимо собственной строительной концепции, чем еще вы отличаетесь от других застройщиков?

Мы в первую очередь больше за индивидуальный подход. Индивидуальность видна в каждом проекте — начиная от нейминга, заканчивая концепцией проекта, благоустройством. И, конечно, мы стараемся говорить о надежности нас как застройщика — максимально выдерживать сроки, что очень трудно сегодня. И, главное, чтобы итоговый продукт соответствовал тому, что мы обещали на этапе строительства.

В этом году вашей компании исполняется 25 лет. Давайте попробуем представить эту цифру в ваших реализованных проектах.

Нам действительно есть чем гордиться. Построено много значимых объектов — это более двух миллионов квадратных метров. Это два детских сада, 390 тысяч квадратных метров территорий, которые мы облагородили во всех наших проектах, озеленили, создали детские игровые площадки.

Это шесть соседских клубов, которые построены в каждом проекте и функционируют в рамках концепции миниполиса. Это два знаковых спортивных объекта: стадион «Янтарь» и ледовый дворец «Янтарь» в Строгине. Это учебный корпус НИУ ВШЭ, который тоже является для нас таким окончательным этапом в миниполисе «Строгинский» — он самый большой в коллекции компании.

Антон, результаты действительно впечатляют! Поделитесь, каким проектом/решением гордитесь больше всего?

Очень сложно выделить. Все проекты любимы, все проекты интересны, каждый — по-своему. В новых проектах мы очень вдумчиво подходили к выбору ядра целевой аудитории, анализировали спрос — и на основании этого у каждого проекта свое лицо.

Например, в «Дивном» это такая творческая составляющая, где мы изначально разрабатывали концепцию, предусматривали помещение для людей, которые будут таким креативным кластером. «Рафинад» — это более молодежная история, «Серебрицу», исходя из того наполнения, которое есть, мы считаем достаточно хорошим семейным проектом. «8 кленов» — это более камерный проект такого подмосковного бизнес-класса: это самая низкая этажность застройки, совершенно другая архитектура.

Это про настоящее. Есть ли уже планы на будущее?

В текущей ситуации строить планы очень непросто, потому что все меняется. Но при этом мы понимаем, что у нас совершенно точно есть проекты, в которых мы достраиваем вторые очереди. Это «Рафинад», «Дивное», плюс целиком проект «8 кленов», которые мы реализуем до конца 2023 года. Мы понимаем, что без новых проектов невозможно дальнейшее развитие компании. Поэтому у нас в обойме проектов есть большой проект в Новой Москве, который мы взяли, это порядка 38 гектаров. Планируем построить на этой земле более 500 тысяч квадратных метров. И проект в Подмосковье, аналогичный проекту «Серебрица», — это где-то 15 гектаров и 100-110 тысяч квадратных метров жилья.

Рынок ставит перед нами некоторые барьеры, вызовы, которые вынуждают нас полностью мобилизовать себя, силы компании как внутри, так и во взаимодействии с партнерами. Приходится на ходу переделывать какие-то правила игры, чтобы добиться максимального эффекта Антон Борисенко.

Большая проблема, которая коснулась всех, — импортозамещение. Мы понимаем, что те материалы зарубежных марок, которые мы применяли как в проектировании, так и в строительстве год назад, сегодня недосягаемы. Поэтому мы вынуждены искать пути импортозамещения, [запустить] поиск новых товаров, новых решений. Во многом это удается. Основная задача в этом вопросе — чтобы это не было в ущерб качеству. Ранее, когда мы выбирали какие-то европейские лифты, электронную продукцию, мы понимали, что это наиболее надежные, проверенные годами, с гарантией варианты. Сегодня мы вынуждены искать российские аналоги, которые не уступали бы по качеству.

Для нас качество продукта, который мы создаем для людей, которым жить там не один год, а десятки лет, как мы надеемся, — это действительно наше лицо. И это наш имидж, ради которого мы идем на многие шаги и при этом действительно находим лучшие решения Антон Борисенко.

Подводя некоторые итоги, говоря о сверхидее, какая глобальная цель у вашей компании? И насколько вам удалось к ней приблизиться?

Для нас это все-таки создание того самого уникального востребованного продукта, который бы радовал целевую аудиторию, ради которой мы стараемся, создаем новые проекты, разрабатываем новые технологии, внедряем их в каждый из наших миниполисов. При этом глубоко анализируя потребности населения: смотрим на свои проекты, берем из каждого проекта то лучшее, что есть, и переносим это в следующие проекты. На мой взгляд, та оценка покупателей, которые в компании проводят вторую-третью покупку в новых проектах спустя пятилетия, десятилетия, — это и есть та самая оценка нашего труда. Что люди выбирают нас душой.