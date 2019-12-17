Уют и комфорт в каждый город. Как благоустроили Подмосковье в 2019 году

Итоги благоустройства общественных пространств 2019 Подмосковья подвели сегодня на заседании правительства региона.

Масштабная работа — значительные результаты

В Московской области идет масштабная работа по благоустройству общественных пространств и территорий. Качество выполняемых работ стабильно получает высокую оценку на федеральном уровне. Так, по итогам 2018 года в Московской области 58 городов были названы федеральным Минстроем городами с благоприятной средой.

Также подмосковные города уже второй год подряд входят в число победителей федерального конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах. В прошлом году это были Коломна, Зарайск, Дубна и Сергиев Посад. В 2019 году к ним присоединились еще 5 — Серпухов, Кашира, Верея, Звездный городок и Пересвет. По словам губернатора Московской области, в дальнейшем работа по благоустройству будет продолжаться.

«Большие деньги, приоритетная программа и в рамках национального проекта президента, и в рамках наших региональных инициатив. Программу мы не сокращаем, оставляем на том же, высоком, уровне. И будем делать все, чтобы в каждом городе были парки, в каждом городе было освещение, в то числе и праздничное. Все это является приоритетом в нашей работе», — сказал Андрей Воробьев.

Решают жители

В 2019 году на благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделили 12 миллиардов рублей. Изменения коснулись более 4,7 миллиона человек. Было благоустроенно девять площадей, шесть набережных, 35 парков и зон отдыха.

Большую роль в реализации проектов по благоустройству также сыграли и жители Подмосковья. Они принимали активное участие в голосовании за объекты, которые нуждаются в ремонте, и выбирают проекты по благоустройству.

«Основной заказчик — это житель. Поэтому люди принимают участие в формировании проектов благоустройства и их реализации. Каждый день жизнь меняется, и мы должны совершенствоваться, и в каждом новом случае мы будем предлагать новые кейсы», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье также подготовилось и новогодним праздникам. По словам Михаила Хайкина, в этом году гуляния пройдут в каждом парке области, все территории к этому готовы.