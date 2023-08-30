30 августа 2023, 19:58
УИК Подмосковья приступили к подготовке к предстоящим выборам
Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября. Участковые избирательные комиссии региона начали подготовку к ЕДГ, организациям предстоит оборудовать помещения для голосования и начать прием заявлений граждан.
Для участия в выборах дистанционно необходимо направить запрос до 4 сентября. Голоса вне участков принимают до 14:00 по московскому времени 10 сентября.
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Заявления принимают по будням с 16:00 до 20:00 и по выходным с 10:00 до 14:00. С 30 августа жители могут прийти в участок по месту регистрации и найти свое имя в списке избирателей.
Наблюдение за ходом выборов обеспечит Общественная палата Московской области.
Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Единый день голосования
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Выборы в Подмосковье — 2023
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