Воробьев заявил о нежелании иностранных компаний уходить из Подмосковья

Работающие в Московской области иностранные компании столкнулись с серьезным давлением со стороны западных политиков и общественных организаций, которые потребовали их ухода из России. Власти региона готовы помочь иностранным фирмам остаться и продолжить работу. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Иностранные компании, европейские, в том числе, хотят здесь работать. Я уверен, что будут здесь работать. Не хотят уходить. Но обстоятельства и, в том числе, политики, общественные организации оказывают на некоторых из них серьезное давление. Поэтому наша задача — помочь остаться здесь», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области подчеркнул, что есть много разных способов и ходов, которые позволят иностранным фирмам сохранить бизнес.

В конце мая Андрей Воробьев отметил, что из 186 иностранных компаний приостановили свою деятельность только девять, а полностью ушли из России только пять, их выкупили российские предприниматели.

Он подчеркнул, что правительство Московской области остается в постоянном контакте со всеми фирмами, как российскими, так и иностранными, чтобы они продолжали работать и расширяли свое производство.

Андрей Воробьев отметил, что основными зарубежными партнерами Московской области стали Китай, Индия и Турция. Именно компании из этих стран уже реализуют или готовы прийти со своими проектами в регион.

Глава Подмосковья напомнил о проекте в сфере машиностроения с Китаем, пяти крупных уже действующих фармацевтических производствах из Индии. Турецкие предприниматели заявили о готовности прийти в регион с собственными инвестиционными проектами.