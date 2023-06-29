Подмосковье 29 июня 2023, 16:49 Уход за посевами провели на 9 гектарах леса в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Комлесхоз Подмосковья продолжает заботиться о сеянцах. В июне в питомниках провели обработку посевов 2021 и 2022 годов.

Ручной уход за посевами этого года провели на площади почти девять гектаров. Сотрудники ведомства провели рыхление почвы и уничтожили сорняки. Это позволит корешкам маленьких елей и сосен быстрее развиваться и иметь благоприятный водно-воздушный баланс почвы.

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«Все, что мы сажаем в наших лесах, выращено в пяти региональных лесных питомниках Комитета лесного хозяйства — Дмитровском, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Для ускорения роста сеянцев их подкормили минеральными удобрениями и провели полив в жаркую погоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Теперь подмосковные сельхозпроизводители смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга.

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