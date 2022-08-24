Уход за молодым лесом провели более чем на 10 гектарах в Подмосковье

Уход провели на 10,5 гектарах леса в Подмосковье. Это необходимо для здорового роста молодых деревьев. Об этом рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«На территории лесничеств Подмосковья работы по лесоводственному уходу за молодым лесом проведены на площади 10497 гектаров. И до окончания лесокультурного сезона они будут выполнены в полном объеме на площади 14,2 тысячи гектаров», — рассказал зампред

Председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов добавил, что такие работы необходимо проводить с момента посадки растения до достижения им пятилетнего возраста. Иначе они могут зарасти травой и кустарниками, а также другими деревьями.

«Лиственные растут быстрее хвойников, и, если их вовремя не убрать, они будут угнетать посаженные нами молодые лесные культуры, которым для роста нужен свет», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров.