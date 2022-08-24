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    24 августа 2022, 14:08

    Уход за молодым лесом провели более чем на 10 гектарах в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Уход провели на 10,5 гектарах леса в Подмосковье. Это необходимо для здорового роста молодых деревьев. Об этом рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

    Уход за молодым лесом провели более чем на 10 гектарах в Подмосковье

    «На территории лесничеств Подмосковья работы по лесоводственному уходу за молодым лесом проведены на площади 10497 гектаров. И до окончания лесокультурного сезона они будут выполнены в полном объеме на площади 14,2 тысячи гектаров», — рассказал зампред

    Председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов добавил, что такие работы необходимо проводить с момента посадки растения до достижения им пятилетнего возраста. Иначе они могут зарасти травой и кустарниками, а также другими деревьями.

    Уход за молодым лесом провели более чем на 10 гектарах в Подмосковье | Изображение 1

    «Лиственные растут быстрее хвойников, и, если их вовремя не убрать, они будут угнетать посаженные нами молодые лесные культуры, которым для роста нужен свет», — сказал он.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров.