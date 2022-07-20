Уход за лесными культурами провели на тысячах гектаров в Подмосковье

Подмосковный молодой лес очистили от сорняков и нежелательной поросли. Работы проведены на площади более 6,5 тысячи гектаров.

Чтобы молодые деревца прижились, первое время за ними необходимо ухаживать. Уже на следующий год после высадки леса специалисты начинают бороться с сорняками и ненужной древесно-кустарниковой порослью вокруг.

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«Работы начались в местах роста культур в июне и сейчас уже выполнены на площади 6505 гектаров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Уход проводится в рамках государственных контрактов. На данный момент самый большой объем работ выполнен в Истринском (929,9 гектара), Московском учебно-опытном (745,6 гектара) и Наро-Фоминском (613,1 гектара) лесничествах.

«Такие уходы проводятся ежегодно до перевода насаждений в покрытую лесом площадь. То есть на протяжении пяти лет после высадки сеянцев», — уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Искусственное лесовосстановление проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». За первые шесть месяцев 2022 года в Подмосковье восстановили почти 90 гектаров леса.