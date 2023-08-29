Уход за деревьями провели на 7 тысячах гектаров леса в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:19 Уход за деревьями провели на 7 тысячах гектаров леса в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Работы по уходу за лесными культурами продолжаются в Подмосковье. Они запланированы на площади более 10 тысяч гектаров. План уже выполнили на 67%.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, уход проводят начиная с момента посадки до достижения культурами пятилетнего возраста.

Реклама

«Во время проведения таких мероприятий уничтожается нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность в рядах и междурядьях путем скашивания при помощи мотокусторезов и ручных инструментов», — сказал Филимонов.

Он добавил, что уход уже провели на площади более семи тысяч гектаров. Больше всего работ провели в Истре, Клину и Московском учебно-опытном лесничестве. Мероприятия позволяют улучшить условия роста растений и предотвратить их гибель.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».