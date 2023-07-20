Подмосковье 20 июля 2023, 18:20 Угрожавшего убить сотрудницу пункта выдачи заказов начали искать в Егорьевске Юлия Андросова

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Посетитель пункта выдачи заказов Wildberries в Егорьевске угрожал сотруднице убийством. По словам очевидцев, неизвестный мужчина находился в неадекватном состоянии и заявил, что имеет при себе нож.

Сообщается, что перед тем, как дойти до пункта выдачи Wildberries, мужчина посетил OZON, магазин духов и СДЭК. Сотрудники организаций отметили, что посетитель вел себя неадекватно, говорил про вирус и фашистов, однако никому не угрожал.

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В пункте выдачи заказов Wildberries мужчина начал грубить сотруднице и угрожал расправой. На данный момент злоумышленник разыскивается правоохранительными органами.

«В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация и видео, на котором мужчина угрожает сотруднице одного из пунктов выдачи в Егорьевске. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и розыск правонарушителя», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

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