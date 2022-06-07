Угощения по старинным рецептам приготовили для жителей Серпухова на празднике «Купеческий вкус»

В этом году праздник «Купеческий вкус», прошел в 140-летнюю годовщину со дня рождения Николая Андреева, известного на весь мир фотохудожника начала 20 века. Андреев — выходец из купеческой семьи города Серпухов Московской губернии.

К юбилею фотохудожника приурочили конкурс художественной фотографии, который включал в себя несколько номинаций и возрастных групп.

«Из года в год мы видим, что люди нам очень доверяют, приходят участвовать в этом празднике, погружаться в купеческую историю. И, конечно, мы будем продолжать, потому что таких интересных историй у нас в городе много», — рассказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Закончился вечер показом классики советского кинематографа: мультфильмом «Аленький цветочек» и картиной «Женитьба Бальзаминова».

Праздник «Купеческий вкус» проводится благодаря гранту, полученному от Президентского фонда культурных инициатив.