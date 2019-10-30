Угонщиков квадроциклов задержали в Серпухове. У них нашли 700 боеприпасов

В Серпухове полицейские задержали подозреваемых в серии угонов квадроциклов. Мотовездеходы пропадали из гаражей с территорий дачных кооперативов и садовых товариществ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, полицейские задержали двоих мужчин в возрасте 42 и 44 лет, один из них уже имеет судимость. Во время обыска гаражей, принадлежащих подозреваемым, были обнаружены три похищенных квадроцикла. Также полицейские нашли около 700 боеприпасов различного калибра.

«Установлено, что злоумышленники незаконно проникли в гараж, расположенный на территории дачного участка в деревне Лисенки городского округа Серпухов, откуда похитили квадроцикл и электроинструменты. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник фото: телеканал «360»

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Подозреваемые свою вину признали. Сейчас они заключены под стражу на время следствия. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».