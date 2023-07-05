Подмосковье 05 июля 2023, 14:57 Уголовное дело возбудили против волонтера за кражу лошадей в Богородском округе

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Уголовное дело возбудили против волонтера за кражу восьми лошадей в Богородском округе. Женщина якобы хотела спасли животных от нерадивых владельцев.

Жители села Стромынь обнаружили кости крупных животных на ферме еще в 2021 году. Делом занялись зоозащитники, ветеринары и администрация округа. По словам местных жителей, только этой зимой кто-то иногда начал привозить лошадям сено, а до этого они питались из мусорных контейнеров и без присмотра бегали по селу.

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«Тогда за ними не ухаживали, они голодные бегали и худые. А сейчас их кормят», — поделилась жительница села Стромынь Ольга Корякина.

Территория конюшни больше напоминает свалку. Везде строительный и бытовой мусор, нет нормальных условий для животных. Хотя хозяева обещали достроить конюшню еще два года назад.

Ранее хозяев фермы, Татьяну и Дениса Евтушенко, привлекали к ответственности и даже пытались изъять животных, но безуспешно. Они отделались штрафом.

Ситуация приняла неожиданный оборот в мае. Хозяйка фермы заявила в полицию о пропаже восьми лошадей и трех седел на сумму 3,5 миллиона рублей. Выяснилось, что их нелегально вывезла Диана Добржецкая, волонтер из Истры.

«Я лично их ловила по Стромыни — по полю и кладбищу. Отлавливали их и заводили на территорию. Я провела там 9 мая с 10:00 до 22:00. За 12 часов к лошадям не пришел никакой владелец. Их не кормили, не поили, это все делала я», — поделилась Диана.

Лошадей распределили по разным конюшням. Диана передала их на ответственное хранение. У каждой из них обнаружили самые разные заболевания. Сейчас против Дианы и других волонтеров возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном в размере.

«В настоящее время сотрудниками полиции все похищенные животные найдены и возвращены владелице. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления, продолжаются», — сообщила старший инспектор группы по СМИ МВД России «Ногинское» Валентина Лаврентьева.

Диана также хочет добиться привлечения хозяйки к ответственности за жестокое обращение с животными. Сейчас полиция проводит проверку по этому вопросу.

До решения суда все лошади находятся в Стромыни на ферме Татьяны. Следственные действия только начались. Пока неясно, в чью сторону может повернуться дело.

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