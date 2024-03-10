Подмосковье 10 марта 2024, 13:01 Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Наро-Фоминском округе Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Наро-Фоминская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего водителя, по вине которого произошла авария на третьем километре автодороги Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново. В результате ДТП погибла женщина, еще трое — мужчина и двое детей получили серьезные травмы.

По версии следствия, аварию спровоцировал водитель Nissan, который выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. Женщина за рулем Kia скончалась до приезда медиков, ее детей восьми и 10 лет и водителя Nissan экстренно госпитализировали в больницу.

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По данным пресс-службы ведомства по области, водителя Nissan ранее лишили прав.

Наро-Фоминская городская прокуратура взяла расследование всех обстоятельств произошедшего под свой контроль.

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