Уголовное дело возбудили после истории с жившим в лесу мальчиком в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после громкой ситуации вокруг мальчика, который жил в подмосковном лесу. Семилетний ребенок обитал в самодельной хижине вместе с отцом в Балашихе.

Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий. Ее слова процитировали на официальном сайте СК России.

«По данным следствия, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ребенка, обнаруженного 30 октября 2020 года в хижине, построенной из подручных материалов в лесном массиве города Балашихи», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мальчик жил в ненадлежащих условиях, которые угрожали его жизни и здоровью. Он также не имел документов, удостоверяющих личность — из-за этого не получал медицинской помощи, а также не ходил в школу и дошкольные учреждения.

Врадий отметила, что сейчас мальчик находится в реабилитационном центре. Следователи уже начали необходимые проверки и затребовали документы. Они установят, как такая ситуация стала возможной и по какой причине мальчик проживал в ненадлежащих условиях.

Ранее стало известно, что ребенок жил с отцом в лагере бездомных несколько недель. Он ходил играть на площадку с другими детьми, а мылся у знакомых в многоквартирном доме.