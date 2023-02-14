Подмосковье 14 февраля 2023, 11:11 Уголовное дело по факту незаконной охоты на лося возбудили в Клину

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Факт незаконной охоты выявили в городском округе Клин. Минэкологии Московской области, осуществляющее надзор за законностью охоты и сохранением охотничьих ресурсов, сообщило, что на окраине деревни Игумново нашли погибшего лося.

«Согласно правилам охоты, лося можно добывать до 10 января, поэтому налицо факт браконьерства. Преступление усугубилось тем, что лось был ранен в область живота и нарушители не смогли или не захотели нагонять подранка», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Животное направилось в сторону населенного пункта и погибло уже там. В ОМВД России по городскому кругу Клин заведено уголовное дело. Браконьеров пока ищут. Отмечается, что незаконная охота грозит лишением свободы сроком до двух лет.

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Это не первый случай браконьерства, зафиксированный зимой в Подмосковье. Ранее в Можайском округе задержали граждан, которые выстрелили по самке лося, после чего попытались скрыться. По данному факту также заведено уголовное дело.

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