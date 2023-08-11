Подмосковье 11 августа 2023, 16:01 Уголовное дело из-за незаконной добычи песка завели в Орехово-Зуеве Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья пресекло незаконную добычу песка в Орехово-Зуеве. По факту нарушения в округе завели уголовное дело.

«Нарушение произошло на участке земель сельхозназначения, которые принадлежат банку „Развитие-столица“. В ходе осмотра инспекторы эконадзора обнаружили здесь строительную технику: экскаваторы, погрузчики, грузовые самосвалы», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Кроме того, инспекторы выявили следы выемки и перемещения песка. Производителю земляных работ объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. На данный момент следователи выясняют обстоятельства преступления.

Жителям Подмосковья напоминают, что незаконное предпринимательство грозит штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы нарушителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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