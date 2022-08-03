Уголок с восточными угощениями впервые появится на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

Плов, кутаб и пахлава — главные хиты восточной кухни в изобилии представят на отдельной площадке фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», который пройдет под Истрой уже в эти выходные.

Мини-фестиваль плова впервые проведут на главном гастрономическом событии Подмосковья. Гости фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» смогут погрузиться в яркую атмосферу Востока, воссозданную в отдельной локации фуд-корта.

Ароматы восточной кухни и аутентичная обстановка национального колорита будут завлекать посетителей, которые смогут продегустировать здесь ташкентский и самаркандский плов, шах, сябзи и синджан плов, кутабы, баранину с рисом на вертеле. Не обойдется без медовой пахлавы и других традиционных сладостей, а также крепкого свежего чая. Дружелюбная атмосфера и восточное гостеприимство — как бонус.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начнется 5 августа в деревне Дубровское под Истрой. В ярмарке примут участие сельскохозяйственные производители из 54 регионов России.