Три угольные котельные в городском округе Егорьевск переведут на газ. Это сэкономит миллионы рублей

В Егорьевске котельные переводят с угля на газ. В этом году работы завершат на трех объектах. Газовые котельные заработают в деревнях Дмитровка, Большое Гридно и Верейка до начала отопительного сезона.

«Для того чтобы перевести котельные на газовое топливо, нам надо было провести новый газопровод от ГРП до котельной. В данный момент ведутся монтажные работы газового оборудования, теплотехническое оборудование все смонтировано. После монтажа газового оборудования начнутся пусконаладочные работы», — рассказал Владимир Бродин, главный инженер теплосети МУП КХ «Егорьевские инженерные сети».

В этом году в городском округе Егорьевск с угля на газ переведут три котельные: в деревне Дмитровка, Большое Гридно и Верейка. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

Все объекты ЖКХ будут полностью автоматические. По мнению специалистов, окупятся средства, потраченные на техническое вооружение в ближайшие три-четыре года. К примеру, переведя котельную в деревне Дмитровка на газ, в год удастся сэкономить до четырех миллионов рублей. Работы проводят в рамках энергосервисного договора.