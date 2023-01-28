Подмосковье 28 января 2023, 20:40 Угольные котельные в Коломне заменят на газовые в 2023 году

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В этом году в селах Старое Бобренево и Нижнее Хорошово в Коломне заменят две устаревшие котельные на угле. Рабочие поставят газовые блочно-модульные устройства.

«В Старом Бобренево на сегодняшний день угольная котельная, поэтому она не энергоэффективная, не автоматизированная», — сообщил замглавы Коломны Дмитрий Ходасевич.

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Котельные модернизируют в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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