Подмосковье 25 января 2024, 09:56 Угольную котельную в деревне Путятино под Сергиевым Посадом модернизируют в 2025 году Дарья Леонова

Читать 360tv в

Выездная встреча главы администрации Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова с жителями прошла в селе Бужаниново. В местной школе собрались около 50 человек, которые пришли с разными вопросами. Среди них — модернизация угольной котельной в деревне Путятино.

По вопросу модернизации деревенской котельной обратилась местная жительница. Топочная в Путятине до сих пор работает на угле.

Реклама

Заместитель главного инженера «Газпром теплоэнерго МО» Валентин Рогачев пояснил, что на этот счет заключено концессионное соглашение.

«Работы по вводу блочно-модульной котельной в деревне Путятино запланированы на 2025 год. Никаких отсрочек и переносов не будет, все в срок выполним и ресурс будет подаваться жителям круглогодично, а не как сейчас, в сезон», — подчеркнул специалист.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу. В основу диалога легли вопросы по ЖКХ и социально-экономическому развитию региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».