Подмосковье 13 февраля 2024, 13:58 Угодившую в котлован с ледяной водой собаку спасли в деревне Семенково

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Работники ПСЧ-244 «Мособлпожспас» вытащили из котлована с ледяной водой 60-киллограмовую собаку. Случай произошел 12 февраля в деревне Семенково Одинцовского округа.

В Систему-112 позвонил охранник частного дома. Он рассказал, что в котлован строящегося здания случайно провалился крупный пес. Самостоятельно вытащить его мужчина не смог, поскольку вес собаки составлял не менее 60 килограммов, а глубокую яму заполняла вода. Бедолага зацепился лапами за край бетонной плиты и кое-как держался на плаву.

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«Прибыв на место вызова, работники откачали жидкость из котлована с помощью мотопомпы и дренажного насоса. Оборудование предоставили жители. Потом один из спасателей спустился на дно ямы и обвязал обессилевшего алабая спасательной веревкой. Пятеро мужчин подняли пса наверх и транспортировали до дома охранника», — рассказал старший смены Владислав Пятак.

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