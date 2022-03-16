УФАС Подмосковья начало проводить проверки поставщиков стройматериалов в связи с резким повышением цен

Управление федеральной антимонопольной службы по Московской области запросило информацию о причинах повышения цен на стройматериалы у ряда компаний. Среди них — «РОКВУЛ», «Кирпичный трест», «Строительный двор. Комплектация», АО «ТАРКЕТТ РУС» и другие. За непредоставление информации компаниям грозит административный штраф, подчеркнули в ведомстве.

В УФАС Подмосковья уточнили, что уже возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ООО «ТулаНеруд», «Металлсервис-Москва», «Русская Стратегия», ООО «БЕТОН 25», «Строительный двор. Комплектация», ООО «Кирпичный трест» и АО «ТАРКЕТТ РУС».

Административный штраф для юрлиц составляет от 50 до 500 тысяч рублей.

Также УФАС Московской области было возбуждено дело в отношении ОАО «Бонолит-Строительные решения» по признакам нарушения антимонопольного законодательства из-за установления монопольно высокой цены на газобетонные блоки. Если вина ОАО «Бонолит-Строительные решения» будет доказана, компании грозит оборотный штраф от 1 до 15%, либо от 0,003 до 0,03% размера суммы выручки от реализации товара на рынке.

Ранее на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили негативное влияние завышенной цены строительных блоков на реализацию проектов, связанных со строительством жилья в Подмосковье.