Уехать за тысячу километров ради дочери. Семья начала жизнь с нуля в Подмосковье благодаря социальной ипотеке

Терапевт Надежда Сахарова работает в поликлинике в Видном уже три года. Каждый день за помощью к ней обращаются минимум 40 человек. Со своими пациентами женщина постоянно на связи.

«И пишут, и звонят — по-всякому. Консультируем, общаемся, лечим», — рассказала «360» Надежда Сахарова.

Женщина успевает и пациентов вылечить, и с семьей время провести. Они переехали в Московскую область из Саратовской ради дочери в 2018 году. Хотели, чтобы девочка училась именно в подмосковной школе. Врач приобрела квартиру с помощью социальной ипотеки.

Сахарова сразу поняла, что такую возможность нельзя упускать. А вот ее супруг Михаил поначалу был настроен скептически — он не верил, что программа работает. Первое время семья жила в съемной «двушке». Но уже спустя полгода работы врачу вручили сертификат.

«В июне я начала работать, в декабре мне дали ипотеку социальную, сертификат, и в апреле мы купили квартиру», — рассказала она.

Все они с нетерпением ждали переезда в свою квартиру: дочка очень хотела завести собаку, муж — сменить раскладной диван на кровать, а Надежда мечтала о своей собственной кухне. «Трешка» в Видном воплотила мечты всех.

«Гарнитур сами заказывали, все сами покупали, и все делали так, как мне надо. Очень люблю свою кухню, периодически что-то обновляю. Вот бутылочки недавно купила», — поделилась собеседница.

Врач призналась, что без соципотеки не решилась бы на переезд. Эта программа работает в Подмосковье с 2016 года. Область оплачивает сам кредит, а участник — только проценты по ипотеке. Программа доступна врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам.