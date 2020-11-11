Удаленка показала свою эффективность во время пандемии, но все время оставаться без общения невозможно. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Удаленка — это то, с чем познакомился каждый из нас. Она будет, но в абсолют возводить я бы ее не стал», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что рынок удаленных услуг работает, но он не дает всего, что необходимо человеку.

«Ты не можешь безумно долго сидеть на удаленке — ты сойдешь с ума. Удовольствие в коммуникации и общении с людьми. Мы же не роботы, мы должны общаться и обмениваться информацией», — добавил губернатор.

На форуме Воробьев также сообщил, что Московская область потратит на борьбу с COVID-19 порядка 10% от бюджета — это около 60 миллиардов рублей.

По состоянию на 11 ноября подмосковные медики выявили 93 570 случаев заражения коронавирусом (+701 за прошедшие сутки). От COVID-19 умерли 1745 человек. Из-за ухудшившейся эпидемической ситуации власти ввели в Московской области новые ограничения. Среди них блокировка транспортных карт пожилых людей. Эта мера действует с сегодняшнего дня.