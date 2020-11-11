facebook_pixel
    11 ноября 2020, 14:20

    «Удовольствие в коммуникации и общении»: губернатор Подмосковья — об отношении к удаленке

    Дамир Матюхин

    Удаленка показала свою эффективность во время пандемии, но все время оставаться без общения невозможно. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени».
    «Удовольствие в коммуникации и общении»: губернатор Подмосковья — об отношении к удаленке

    «Удаленка — это то, с чем познакомился каждый из нас. Она будет, но в абсолют возводить я бы ее не стал», — сказал Андрей Воробьев.

    Глава региона добавил, что рынок удаленных услуг работает, но он не дает всего, что необходимо человеку.

    «Ты не можешь безумно долго сидеть на удаленке — ты сойдешь с ума. Удовольствие в коммуникации и общении с людьми. Мы же не роботы, мы должны общаться и обмениваться информацией», — добавил губернатор.

    На форуме Воробьев также сообщил, что Московская область потратит на борьбу с COVID-19 порядка 10% от бюджета — это около 60 миллиардов рублей.

    По состоянию на 11 ноября подмосковные медики выявили 93 570 случаев заражения коронавирусом (+701 за прошедшие сутки). От COVID-19 умерли 1745 человек. Из-за ухудшившейся эпидемической ситуации власти ввели в Московской области новые ограничения. Среди них блокировка транспортных карт пожилых людей. Эта мера действует с сегодняшнего дня.